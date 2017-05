Spanish-language Trendencias fashion blog confused RuPaul's Drag Race season 9 queen Farrah Moan with Christina Aguilera!

Christina Aguilera como un algodón de azúcar en la Gala MET 2017 #MetGala https://t.co/R1oNW5dkjF pic.twitter.com/tYqOKxvblG — Trendencias (@trendencias) May 2, 2017

The English translation is: "Christina Aguilera as a cotton candy for Met Gala 2017."

Others on the interwebs apparently made the same mistake!

This photo of Farrah Moan is actually from RuPaul's Drag Con, per Farrah's tweet:

Also omg ppl on twitter think my drag con day 2 look is Christina Aguilera arriving at the met gala. Dreams really do come true — Farrah Moan (@farrahrized) May 2, 2017

(H/T: Gay Star News)