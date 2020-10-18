“I Was One Who Thought Covid Does Not Exist – Until I Got Sick”

Dimitriy Stuzhuk, a social media fitness ‘influencer’ with over a million followers on Instagram, has died of COVID-19 after spending months denying the virus even existed.
While he may have been in top physical shape, the 33-year-old sports and healthy living proponent was not able to survive the effects of the coronavirus.
Four days ago, Stuzhuk told his followers in a post that he contracted the disease while traveling in Turkey.
After a few days of body aches, a swollen neck, and a recurring cough, the fitness lifestyle returned home to Ukraine where underwent a battery of tests which showed he had tested positive for the coronavirus.
While in the hospital he was given oxygen and additional medications.
He was discharged after 8 days in the hospital, at which point he told his Instagram followers, “I was one who thought that Covid does not exist…until I got sick.”
Accompanied by a photo wearing an oxygen mask, he added, “COVID IS NOT A SHORT-LIVED DISEASE! And it is heavy,” according to Sky News.
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КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.
In his post, he described less-than-optimal conditions in his Ukraine hospital, which surprised him, and he promised a future post about “medicine in our country.” But that post wasn’t to be.
His recovery proved to be a brief reprieve as he was rushed back to the hospital with cardiovascular complications due to the virus. His ex-wife, Sofia, shared on her own Instagram account that Stuzhuk was in “grave condition” and “unconscious.”
Shortly thereafter, she announced Stuzhuk’s passing writing, “Only warm memories remain, three beautiful kids and valuable experience.”
As you can see in recent Instagram posts, Stuzhuk appeared to be in peak physical shape.
Ukraine has reported 307,301 cases of COVID-19 in the country resulting in 5,762 deaths.
There have been 39,845,660 cases worldwide with 1,111,957 reported deaths at this writing according to Johns Hopkins University.
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МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ДИСЦИПЛИНЕ И НАСТОЙЧИВОСТИ. Ярче всего это прослеживается в спорте 🤜💥🤛 ⠀ Кроме того, спорт — это всегда перезагрузка. Обнуляет лишние эмоции, улучшает кровообращение, дает заряд эндорфинов, появляется лёгкость — в общем, обновляются все ресурсы организма. ⠀ Но важна дисциплина исполнения. Без системы и напора результата не будет. ⠀ Говорят, нужно потратить 10 000 часов на какое-то дело, чтобы добиться в нем успеха. Так вот я уверен, что мало просто много заниматься: важно это делать регулярно. Если вы будете ходить в зал раз в 2 недели — это не будет иметь смысла. ⠀ И это правило работает во всех сферах жизни. Не только в спортзале. Дисциплина и упорство. Когда делаешь через силу, когда иногда лень, не хочется, или думаешь забить вообще и не продолжать. ⠀ Дисциплина побеждает талант💪🏻 ⠀ Согласны? ⠀ Всех крепко🤗
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КЕКС В ОТНОШЕНИЯХ — ЭТО ПУНКТ №1❓❓❓ Я не чувствую вкуса жизни без поцелуев, касаний, объятий. Это все об эмоциях, в отношениях важных, страсть, чувства, эмоциональная составляющая, это и есть кайф от близости человека к человеку. Вся наша жизнь состоит из эмоций, и кекс с любимым человеком — одна из высших эмоциональных составляющих. Ну разве это все не круто? А интимная близость — это вообще одно из высших наслаждений и очень мощный источник энергии. Вы бы знали, сколько нам, мужчинам, секс дает уверенности и сил. А хороший кекс так вообще💥💥💥🚀😅 ⠀ Весь этот разговор не для того, чтобы сказать, что кекс на первом месте, но безусловно он играет важнейшую роль в отношения. Если вы не ставите кекс, как один из главных пунктов, то с вами не что-то не так или это плохо. Нет, конечно. У всех разный темперамент. И это нормально. Но БОЛЬШИНСТВО мужчин любят секс и хотят его часто. Он придаёт уверенность, дарит вдохновение и в целом обновляет гормональную половую систему, что положительно сказывается на мужском здоровье и хорошем настроении😉 ⠀ Это субъективно мой мужской взгляд. Я так думаю. ⠀ Девушки, насколько для вас важен секс в отношениях? ⠀ #кекс #отношения
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МУЖСКОЙ ЗАПАХ. ⠀ Раскрою вам пару своих секретов😉 ⠀ Почему волосатые мужчины сексуальны. Или «Дима сбрей подмышки» 😄😏 ⠀ Запах мужского пота на уровне женских инстинктов «сексуален». И это ФАКТ. Причем очень, это Феромоны💕 ⠀ Это совсем не означает, что нужно ходить не мыться и все будет 😄👌 Всегда нужно быть чистым, аккуратно постриженным, ЗАМЕЧУ “АККУРАТНО”побритым, А ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ВЫБРИТЫМ ПОЛНОСТЬЮ😏 ТАКЖЕ должен быть ОСОБЕННЫЙ аромат, который подчеркнёт вашу ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ☝️ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПАРФЮМ Я ПРИОБРЕТАЮ В parfumsity.com.ua по лучшим ценам. Так же у них постоянно действует акция 2+1 и 3+3 парфюма и к тому же бесплатная доставка😍 Так же вы можете найти ссылку в шапке моего профиля☝️ parfumsity.com.ua ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ СРАЗУ ВООРУЖИТЬСЯ ДО ЗУБОВ😁 Опрятный внешний вид и запах — это визитная карточка, по которой вас встречают. ⠀ Вернёмся к запахам: Приведу ниже вам несколько научных фактов😉🤔 ⠀ Было много исследований и сразу несколько научных групп показали, что запах мужских подмышек способен улучшить женское настроение и даже стимулировать выработку лютропина — гормона, который может стимулировать овуляцию. ⠀ Ученые университета в Беркли решили исследовать влияние андростадиенона — производного тестостерона, который в высокой концентрации содержится в мужском поте. Им удалось выяснить, что это химическое соединение влияет на настроение, физиологическую и умственную активность женщин. ⠀ На мужской запах реагирует и «система получения удовольствия» Немецкие ученые выяснили, что она играет значительную роль в выборе сексуального партнера по внешней привлекательности. Информация, которая передается при помощи химических соединений, воспринимается в мозге комплексно. На нее реагируют не только центры сексуального возбуждения, но и те области, которые отвечают за социальное взаимодействие и эмоции. ⠀ Дальше в игру вступает обоняние, но о нем в следующих публикациях😏 ⠀ Всех крепко 🤗
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Жизнь – это череда черно-белых полос. Сегодня полоса белая, а завтра – чёрная. После ночи всегда наступая рассвет. А за светлым днём всегда следует ночь. ⠀ Я в своей жизни не раз сталкивался с трудностями. Но каждый переломный момент принес с собой начало чего-то нового. Переживая такие периоды в жизни, я становлюсь только лучше, уверенней, сильнее и матерей. ⠀ Встречаясь лицом к лицу с новым вызовом судьбы, я знаю, что это испытание послано мне неспроста а за какие-то мои недоработки или просто сделать меня лучше и крепче. Я точно знаю, что со всем справлюсь и ничто меня и никогда не сломает. Сломаться для мужчины, равно умерить, а я люблю жизнь и у меня есть для кого жить. Как бы ни было тяжело, я всегда хватаюсь всем чем можно, руками зубами и только вверх, не отпускаю руки. Все дело в вере, в вере в себя в свои силы и надежде на себя. Не ждите помощи, никто вам не поможет, ваша жизнь только в ваших руках и какой она будет зависит только от нас. Выбираясь на самый верх, рубая сорняки, сквозь ветер и грозы к свету и дальше к облакам вы обретёте достойную награду, это мир, гармония, ясное небо☀️🙌 ⠀ Много здесь людей с характером, как вы справляетесь с задачами? ⠀ Благодарю за фото: @pashamatoga